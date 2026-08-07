Вице-мэр Ефимов оценил градостроительный потенциал Москвы
Москва располагает внушительным запасом для застройки — градостроительный потенциал столицы достигает примерно 400 миллионов квадратных метров. Это даёт городу возможность выстраивать долгосрочные планы по развитию территорий и инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Если взять градостроительный потенциал города, то он составляет около 400 миллионов квадратных метров. При этом в прошлом году Москва ввела около 16 миллионов квадратных метров недвижимости, в этом году ожидаем аналогичные показатели», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, такой значительный задел позволяет проектировать развитие города на много лет вперёд.
Как пояснил заммэра, благодаря этому можно заблаговременно продумывать, как будет расти город: ускоренными темпами возводить транспортные объекты и инженерные сети, а также заранее учитывать, сколько и каких объектов понадобится на той или иной территории.
Ефимов также отметил, что при планировании застройки городские власти делают ставку на комплексный подход: вместе с жилыми домами в новых районах сразу предусматривают социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.
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