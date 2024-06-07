Валовой региональный продукт Москвы за пять лет вырос на 15%

Валовой региональный продукт (ВРП) столицы с 2018 по 2022 год рос активнее, чем в целом по стране. Этот показатель прибавил за эти пять лет 15 процентов, что более чем в 2 раза выше общероссийских темпов (6,9 процента).

Ключевой вклад в динамику роста внесли сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость. На эти отрасли пришлось более 72 процентов прироста ВРП, рассказала в ходе Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, информация и связь остается самым динамично развивающимся сектором московской экономики. За 2022 год валовая добавленная стоимость этой области продемонстрировала рост в два раза больше, чем экономика мегаполиса целиком. Заммэра отметила, что эта отрасль смогла адаптироваться под новые рыночные условия, несмотря на санкции.

Одним из основных драйверов столичной экономики осталась также обрабатывающая промышленность. Ее рост обеспечивают высокотехнологичные направления, включая электронику, фармацевтику, а также металлургия и производство продуктов питания.

Багреева добавила, что существенный рост показал и строительный сектор. В среднем с 2018 по 2022 год в Москве вводилось 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости ежегодно, в 2023-м было построено 15,4 миллиона квадратных метров.

