Вадим Ковалев: Московская система электронного голосования успешно отражает атаки
Столичная система электронного голосования на выборах в Мосгордуму продолжает успешно отражать атаки. Об этом рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты города Вадим Ковалев.
По его словам, системе удалось выстоять перед 150 атаками из киберпространства.
К тому же Ковалев поблагодарил жителей столицы, которые приняли участие в тестовом голосовании. Он заметил, что это позволило улучшить систему.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Для граждан доступно в том числе голосование в онлайн-формате. Отдать свой голос дистанционно москвичи могут на портале elec.mos.ru.
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