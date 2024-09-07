Вадим Ковалев: Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Столичная система электронного голосования на выборах в Мосгордуму продолжает успешно отражать атаки. Об этом рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты города Вадим Ковалев.

По его словам, системе удалось выстоять перед 150 атаками из киберпространства.

К тому же Ковалев поблагодарил жителей столицы, которые приняли участие в тестовом голосовании. Он заметил, что это позволило улучшить систему.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Для граждан доступно в том числе голосование в онлайн-формате. Отдать свой голос дистанционно москвичи могут на портале elec.mos.ru.