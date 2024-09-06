В жилом доме Таганского района Москвы проведут капитальный ремонт

Специалисты проведут капитальный ремонт одного из многоквартирных домов Таганского района, заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Объект ремонта – многоквартирный дом 1926 года постройки. Согласно проекту в квартирах и местах общего пользования проведут восстановительный ремонт после замены инженерных коммуникаций», – рассказал он.

В ходе ремонтных работ по фасаду произведут расчистку старой краски, затем поверхность оштукатурят и окрасят вновь.

На объекте произведут замену отливов окон, балконов и оконных решеток на уровне первого этажа и ремонт откосов. Специалисты также намерены отремонтировать надстройку на кровле и заменить люк выхода на крышу. Помимо прочего они произведут работы в технических подвальных помещениях.