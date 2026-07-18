В Зеленограде одобрен ремонт пожарной части

Здание Пожарноспасательного отряда № 214 столичного Пожарно-спасательного центра по адресу: район Савелки, 5253-й проезд, дом 4 будет отремонтировано. Проект капитального ремонта согласован. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту капитального ремонта пожарной части в Зеленограде. Согласно документации, в трехэтажном здании с гаражом на три поста машин общей площадью 3,6 тысячи кв. м предусмотрен ряд наружных и внутренних работ с сохранением планировки и функционального назначения помещений, а также ремонт кровли», — подчеркнул он.

Проект предусматривают частичную замену внутренних перегородок, ремонт и отделку стен, полов и потолков, замену окон и дверей. При работах будут использованы долговечные современные материалы в зависимости от назначения каждого помещения.

Цоколь здания также будет расчищен, обработан биоцидными препаратами и окрашен. Входные площадки выровняют и облицуют морозостойким керамогранитом. Также здание оборудуют новыми входными дверями и промышленными воротами для въезда пожарных машин. Запланирована замена гидроизоляция кровли и части покрытия, а также установка на нем защитного ограждения.

