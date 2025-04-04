В ЗелАО возвели более 100 тысяч квадратных метров производственных помещений
В трех районах Зеленоградского административного округа было построено 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий за 2024 год, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Также благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка “Алабушево” общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В офисно-производственном комплексе уже запустили производство глюкометров. На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Силине было запущено производство автомобильной электроники площадью 7,8 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказывал об укреплении промышленного потенциала столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет до или после выходных
- В «Шереметьево» сел самолет с неисправностью в электросистеме
- Глава СКР Бастрыкин призвал снимать больше фильмов о героях СВО
- Маск призвал освободить Марин Ле Пен
- Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа
- ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс
- Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
- Близ южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
- Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа
- В Тамбовской области при атаке беспилотников повреждена труба газопровода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru