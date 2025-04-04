В ЗелАО возвели более 100 тысяч квадратных метров производственных помещений

В трех районах Зеленоградского административного округа было построено 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий за 2024 год, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«В Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Также благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка “Алабушево” общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



В офисно-производственном комплексе уже запустили производство глюкометров. На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Силине было запущено производство автомобильной электроники площадью 7,8 тысячи квадратных метров.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказывал об укреплении промышленного потенциала столицы.

