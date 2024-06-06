В здании будущей школы в столичном Куркине начались отделочные работы

Специалисты приступили к отделочным работам в здании будущей школы в столичном районе Куркино, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день готовность учебного корпуса превышает 30%, монолитные конструкции здания готовы полностью. Началось остекление здания, фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем.

Четырехэтажный корпус школы площадью более шести тысяч квадратных метров будет рассчитан на 300 учеников. В образовательном учреждении будут размещены зал для проведения мероприятий, ИТ-полигон и медиатека.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:ШколаСтроительство

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