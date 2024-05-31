В Западном Дегунине строят и проектируют пять домов по программе реновации

В столичном районе Западное Дегунино строят и проектируют пять домов по программе реновации. О деталях строительства рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», - отметил он.

На первых этажах зданий разместятся технические помещения и вестибюли, площади также смогут занять кафе, магазины, спортивные клубы и другие объекты.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году, только за 2023 год было передано под заселение 59 новостроек, за весь период переселение затронуло более 47 тысяч человек.

