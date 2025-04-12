В Западном Дегунине появилась новостройка по программе реновации
В столичном районе Западное Дегунино в рамках программы реновации построили новый дом, общая площадь которого превысила 41 тыс. кв.м., сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Новостройка состоит из трех секцией. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Недалеко от жилого комплекса расположены школы и детские сады, объекты здравоохранения, парк «Ангарские пруды», а также магазины и салоны красоты», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
По его словам, на первом этаже здания, расположенного по адресу: улица Базовская, 26, в перспективе могут появиться аптеки, частные клиники и другие социально-бытовые объекты
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации, которая была утверждена в 2017 году и предполагает расселение более 5,1 тыс. домов.
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