В Ярославском районе Москвы появится новостройка в рамках реновации

Жилой дом по программе реновации построят на улице Красная Сосна в Ярославском районе, расположенном на северо-востоке Москвы, сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Новый проект предусматривает создание всех необходимых инфраструктурных, социальных и транспортных объектов», – сказала глава комитета, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

По ее словам, Москомархитектура выпустила градостроительный план участка, расположенного по адресу: улица Красная Сосна, земельный участок 5А. Проект будет реализован в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны № 52 «Северянин».

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что вложения в развитие участка составят более 16 млрд рублей.

«Территория занимает 7,18 гектара, по проекту здесь построят более 170 тысяч квадратных метров различной недвижимости», - добавил Гаман. Он подчеркнул, что это поможет создать более 300 рабочих мест.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что программа реновации на северо-востоке Москвы началась в 2018 году и затронула 75 домов, в ее рамках более 12 тыс. человек уже отпраздновали новоселье.

Он сообщил, что реализация проекта на улице Красная Сосна позволит построить для целей реновации более 150 тыс. кв.м. жилой недвижимости.

