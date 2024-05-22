В выставке «Металлобработка-2024» принимают участие 270 компаний Москвы

В международной выставке «Металлообработка-2024» принимают участие 270 московских компаний, которые производят лазеры, автоматизированные системы, станки и редукторы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Среди ключевых задач, которые стоят перед промышленностью России и Москвы в частности, – развитие станкостроения. От темпов роста отрасли напрямую зависит технологическая независимость страны и обеспеченность заводов необходимым оборудованием. Сегодня производством различных станков занимаются более 50 столичных предприятий, многие из них принимают участие в выставке», – отметил Овчинский.

Например, компания «Лассард» в рамках выставки представила лазерный станок для сварки, комплекс для работы с толстыми листовыми материалами и труборез, а компания «TECHNORED» показала сварку на промышленном роботе с досягаемостью 3 000 мм и первый в России коллаборативный манипулятор с грузоподъемностью 27 кг. Фирма «Интеллектуальные робот системы» презентовала роботизированный комплекс для изготовления форм высокоточного литья, шлифовальную технику и инновационные столы для сварки.

Также на выставке был представлен первый в истории атомной отрасли 3D-принтер. Он работает по принципу селективного лазерного сплавления и помогает получать изделия из металлопорошковых композиций с повышенной точностью. Его представила компания-интегратор Госкорпорации «Росатом». Помимо этого, предприятие «НТЦ Приводная Техника» познакомило посетителей с механическими приводами, высокоточными редукторами и другим оборудованием.

В Москве ежегодно внедряются различные инновации и увеличивается выпуск продукции на промышленных предприятиях. Всего в столице работает более 4,2 тысяч таких предприятий, на которых работает 725 тысяч человек.

