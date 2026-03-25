В «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве прошли съемки фильма Юрия Быкова
Сцены триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина» сняли в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве, подведомственной Департаменту культуры города. Об этом сообщает портал mos.ru.
Фильм рассказывает о группе альпинистов, готовящихся к подъему на вершину горы высотой 5200 метров.
«В лагерь альпинистов прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров). В составе группы любителей из 10 человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков и Иван Фоминов). На пути к пику... их ждут метели, снежная лавина и страшный холод, но главное препятствие — встреча со своими страхами и ошибками прошлого», - отмечается в сообщении.
Натурные съемки картины состоялись проходили на Северном Кавказе, в том числе в Приэльбрусье, на территории курорта «Архыз» и в живописных местах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. При работе над фильмом возвели настоящую казарму на высоте 3300 м над уровнем моря. Снять все сцены в горах было невозможно из соображений безопасности, и кинематографисты переместились в «Виртуальную студию Горького 55.8». Ее павильон расположен в недавно открывшемся студийном комплексе Киностудии Горького в Валдайском проезде.
На площадке построили макет казармы с полуразрушенными стенами и выбитыми окнами. Команде виртуального продакшена предстояло сделать пейзаж фотореалистичным, и чтобы полностью воссоздать атмосферу высокогорья в помещении, специалисты спроектировали и смонтировали гигантский светодиодный экран размером 16 на 7 метров.
«Чтобы зритель поверил в реальность происходящего, изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета 10 бит — это более миллиарда оттенков... Мы добились идеального тонального рисунка без ступенчатых переходов на градиентах», — поделился руководитель «Виртуальной студии Горького 55.8» Алексей Евдокимов.
Съемки фильма «Вершина» уже закончены. Премьера картины запланирована на 2026 год.
Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и включает две студийно-производственные площадки со всей необходимой инфраструктурой для съемок: историческую на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе запущены съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента. Кроме того, работают многофункциональный кинозал «Горький Холл» и молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького».
