В Южнопортовом районе возводят образовательный комплекс на 550 мест
Образовательный комплекс площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров возводится за средства инвестора на юго-востоке столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Образовательный комплекс из дошкольного отделения на 150 воспитанников и отделения начальной школы появится на территории жилого комплекса «Метрополия». Специалисты уже завершили возведение монолита и ведут укладку наружных стен и кровельные работы.
«Помещения для дошкольников будут располагаться в левом крыле здания, где на двух этажах разместятся шесть групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих и коррекционных занятий. Трехэтажное отделение начальной школы находится в правой части здания. В нем будут находиться учебные кабинеты, медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также двухсветный зрительный зал и зона рекреации. После завершения строительства застройщик передаст образовательный комплекс в систему столичного образования», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Входы в дошкольное отделение и блок начальных классов будут обособлены для удобства детей и родителей. На первом этаже в центральной части здания расположится медпункт и пищеблок. Для комфортного перемещения между этажами будут установлены два лифта.
Прилегающая к образовательному учреждению территория будет облагорожена и озеленена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru