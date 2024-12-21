В Южнопортовом районе Москвы реорганизуют участок по программе КРТ

В Москве в Южнопортовом районе по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, таким образом на юго-востоке города возникнет новое пространство с жильем для целей программы реновации и других нужд.



«Его возведут в рамках реорганизации участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал. Вложения в развитие площадки составят более пяти млрд рублей», – сказал Ефимов.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, сообщил, что по проекту запланировано строительство 18,61 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.



По словам другого министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, общая площадь квартир там составит 11,3 тысячи квадратных метров, что позволит 400 москвичам въехать в новые квартиры.



Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся более 230 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше трех тысяч гектаров. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

