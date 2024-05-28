В Южном Бутове выставили на торги 55 машино-мест
Владельцы автомобилей смогут приобрести онлайн парковочные места в многоуровневой парковке на открытых аукционах с 27 июня и 10 июля. Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Приобретение парковочных мест на городских торгах дает покупателю ряд преимуществ. Во-первых, подобрать подходящий по локации и площади объект можно на инвестпортале Москвы, а сами процедуры проходят онлайн. Во-вторых, победитель заключает договор напрямую с собственником в лице города, и ему гарантируется юридическая чистота сделки», - отметил Пуртов.
Подать заявку на покупку машино-места можно с 17 по 28 июня, предварительно зарегистрировавшись на площадке «Росэлторг».
Многоуровневая наземная парковка расположена в жилом районе на Варшавское шоссе, рядом с автомойкой, автосервисами, заправкой и магазинами с товарами для автомобилистов. Удобное расположение обеспечивает комфортный съезд на Симферопольское и Варшавское шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru