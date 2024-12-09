В Южном Бутове построят детсад на 175 мест

В Южном Бутове в составе жилой застройки на территории бывшей промзоны «Бутово» построят детский сад на 175 мест. Об этом рассказал председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

В новом детсаду будет семь разновозрастных групп, за каждой из которых будет закреплена отдельная специальная ячейка с игровой и спальной зонами, а также с раздевалкой, буфетом и санузлом.

«Согласованный проект предполагает строительство здания переменной этажности с подземной частью, предназначенной для размещения инженерно-технических помещений», - добавил он.

На первом этаже здания будут вестибюль, комната для охраны с диспетчерским пультом, две группы, муззал, кабинет для развивающих занятий, медблок и пищеблок полного техцикла. На втором этаже запланировано строительство еще двух групповых ячеек, физкультурный зал, а также кабинеты психолога и развивающих занятий. На третьем этаже будут три ячейки, кабинеты администрации и подсобные помещения.

