В Южном Бутове отремонтируют спорткомплекс 1995 года постройки
Проект капремонта спорткомплекса ГБУ ДО «МГФСО» с бассейнами согласован на улице Поляны, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласован проект капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса “Южное Бутово”. Это двухэтажное здание с двумя бассейнами 1995 года постройки. В нем проведут комплекс внутренних и наружных ремонтных и отделочных работ», – рассказал Иван Щербаков.
Внутренние ненесущие перегородки во всех помещениях спорткомплекса будут демонтированы, после чего там установят новые конструкции из современных материалов. Затем специалисты проведут отделку и поставят новые двери и окна.
Также в спорткомплексе обновят бассейны, например, в малой чаще полностью заменят облицовку и восстановят разрушенные участки, а после обработают поверхность защитным составом.
Помимо этого, в процессе капремонта на здании установят вентилируемую фасадную систему с утеплением. Также специалисты заменят козырьки, двери и облицовку крылец.
