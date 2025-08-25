В Южном Бутове отремонтируют спорткомплекс 1995 года постройки

Проект капремонта спорткомплекса ГБУ ДО «МГФСО» с бассейнами согласован на улице Поляны, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласован проект капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса “Южное Бутово”. Это двухэтажное здание с двумя бассейнами 1995 года постройки. В нем проведут комплекс внутренних и наружных ремонтных и отделочных работ», – рассказал Иван Щербаков.

Внутренние ненесущие перегородки во всех помещениях спорткомплекса будут демонтированы, после чего там установят новые конструкции из современных материалов. Затем специалисты проведут отделку и поставят новые двери и окна.

Также в спорткомплексе обновят бассейны, например, в малой чаще полностью заменят облицовку и восстановят разрушенные участки, а после обработают поверхность защитным составом.

Помимо этого, в процессе капремонта на здании установят вентилируемую фасадную систему с утеплением. Также специалисты заменят козырьки, двери и облицовку крылец.

