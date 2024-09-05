В ЮЗАО проведут капремонт в двух жилых домах
Капитальный ремонт двух жилых домов проведут на юго-западе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он уточнил, что в девятиэтажном доме 1976 года постройки в Черемушках специалисты проведут ремонтные и отделочные работы, а на пятиэтажном объекте 1986 года постройки в Южном Бутове будет осуществлен наружный ремонт.
На крыше одного из зданий также заменят кровлю с ограждением и ее водосточную систему. Помимо прочего, фасад и цоколь, облицованные плиткой, проверят на повреждения, очистят аппаратом высокого давления, отремонтируют и окрасят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru