В Тверском районе Москвы отремонтируют дом начала XX века

На Большой Дмитровке проведут капитальный ремонт многоквартирного дома 1910 года постройки. Проект уже согласован городом. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Четырехэтажный жилой дом 1910 года постройки состоит из шести подъездов. Здание находится по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 3. В доме специалисты проведут восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций, в местах общего пользования, жилых и технических помещениях», – рассказал он.



В ходе ремонта планируется заменить стояки отопления, обновить стены, полы и потолки в квартирах и подвалах дома. В подъездах приведут в порядок штукатурно-окрасочный слой потолков и напольное покрытие из керамогранитной плитки.

