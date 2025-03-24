В центре Москвы проведут капитальный ремонт жилого дома
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1907 года постройки, который расположен в историческом центре Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, пятиэтажный жилой дом расположен в Большом Толмачёвском переулке в районе Якиманка. В ходе капитального ремонта в нём приведут в порядок подъезды, входные группы и чердачное помещение.
Специалисты отмечают, что для них каждое отремонтированное историческое здание в городе представляет особый интерес, так как такие дома являются живой страницей истории Москвы. Для каждого подобного объекта разрабатывается индивидуальный проект проведения работ, чтобы учесть конструктивные особенности постройки.
Так в двух подъездах жилого дома в Толмачёвском переулке специалисты проведут локальную антигрибковую обработку стен и потолков. Их покроют новой современной штукатуркой и покрасят. На лестничных маршах и площадках этажей отшлифуют и пропитают специальным составом напольное покрытие, приведут в порядок ограждения лестничных клеток и поручни. Также в доме заменят входные и тамбурные дверные блоки.
На верхнем техническом этаже будет проведена замена теплоизоляции чердачного перекрытия и вентиляционных шахт. Стены самого чердака расчистят, обработают антисептиком против образования грибков и плесени, а также утеплят снаружи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ
- Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине
- В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек
- Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров
- В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США
- Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
- Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США
- Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму
- Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru