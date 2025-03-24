В центре Москвы проведут капитальный ремонт жилого дома

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1907 года постройки, который расположен в историческом центре Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, пятиэтажный жилой дом расположен в Большом Толмачёвском переулке в районе Якиманка. В ходе капитального ремонта в нём приведут в порядок подъезды, входные группы и чердачное помещение.

Специалисты отмечают, что для них каждое отремонтированное историческое здание в городе представляет особый интерес, так как такие дома являются живой страницей истории Москвы. Для каждого подобного объекта разрабатывается индивидуальный проект проведения работ, чтобы учесть конструктивные особенности постройки.

Так в двух подъездах жилого дома в Толмачёвском переулке специалисты проведут локальную антигрибковую обработку стен и потолков. Их покроют новой современной штукатуркой и покрасят. На лестничных маршах и площадках этажей отшлифуют и пропитают специальным составом напольное покрытие, приведут в порядок ограждения лестничных клеток и поручни. Также в доме заменят входные и тамбурные дверные блоки.

На верхнем техническом этаже будет проведена замена теплоизоляции чердачного перекрытия и вентиляционных шахт. Стены самого чердака расчистят, обработают антисептиком против образования грибков и плесени, а также утеплят снаружи.

