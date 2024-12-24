В центре Москвы отреставрируют два объекта культурного наследия

В Москве согласовали проекты ремонта и реставрации двух исторических зданий, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, в Хамовниках намерены отреставрировать дом Лаврова. Как показало обследование, деревянные перекрытия двухэтажного здания, построенного в 1837 году, находятся в аварийном состоянии.

«Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо поменять перекрытия на новые», – пояснил Щербаков.

В рамках реставрационных работ на объекте произведут замену инженерных коммуникаций, а также раскроют ранее заложенные дверные и оконные проемы, заменят поздние оконные заполнения на стеклопакеты в деревянных переплетах, которые будут соответствовать историческим аналогам. Помимо прочего в здании проведут ремонтные и отделочные работы, установят лифт.

Второе историческое здание находится в Мещанском районе столицы. В семиэтажном жилом доме 1945 года постройки, который входит в ансамбль жилых домов Наркомата связи, заменят инженерные коммуникации, проведут отделочные работы, а также очистят фасад от старой краски и загрязнений и заново покрасят.

