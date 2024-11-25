В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1917 года постройки

Согласован проект капремонта жилого дома на Старой Басманной улице Центрального административного округа столицы, рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

По его словам, в рамках капремонта планируется отремонтировать фасад пятиэтажного двухподъездного дома 1917 года постройки: специалисты расчистят наружные стены здания, отремонтируют их и окрасят, также будут приведены в порядок архитектурные элементы фасада.

Планируется также провести восстановительный ремонт в местах замены инженерно-технических коммуникаций внутри здания, отремонтировать цоколь и заменить входные двери в подвал и подъезды. В рамках локального ремонта в квартирах будет произведена замена стяжки и керамогранитной плитки на полах санузлов. Специалисты также очистят и окрасят потолки и отремонтируют полы в кухнях.

