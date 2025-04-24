В центре Москвы отремонтируют жилой дом 1880 года постройки

Согласован проект ремонта многоквартирного дома конца XIX века в Борисоглебском переулке, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в пятиэтажном жилом доме 1880 года постройки, расположенном в районе Арбат, заменят инженерные коммуникации, после чего проведут восстановительный ремонт», – уточнил Щербаков.

Также специалисты приведут в порядок подвал, чердак и кровлю здания.

В доме установят новые системы электроснабжения и отопления, поменяют водопровод и канализацию. В квартирах в местах замены коммуникаций локально отремонтируют полы, стены и потолки. В подвале заменят цементно-песчаную стяжку и напольное покрытие, установят новые дверные блоки. На чердаке поменяют утеплитель перекрытия, вентиляционных шахт и канализационных стояков на современные минераловатные плиты.

На крыше здания заменят кровельное покрытие и металлическое ограждение, а также заполнения слуховых окон.

