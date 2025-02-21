В Троицке отремонтируют пять жилых домов
Согласованы проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Троицке, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Капремонты пройдут в пяти жилых домах, построенных в 1989–1991 годах, все они расположены на Октябрьском проспекте и в микрорайоне В», - сказал Щербаков.
В зависимости от объекта предусмотрены как внутренние, так и наружные строительные работы.
Например, в 12-этажном доме на Октябрьском проспекте отремонтируют помещение технического этажа и крышу. Специалисты заменят покрытие и металлические ограждения кровли, отремонтируют надстройки. На чердаке очистят стены и потолок, обработают их бактерицидными составами и заново покрасят. Кроме того, там отремонтируют полы, поменяют оконные блоки и двери выхода на лестничные клетки.
В микрорайоне В в 16-этажных домах № 37, 38, 39 и 57, построенных по единому типовому проекту, отремонтируют помещения электрощитовых. В каждом доме появятся новые входные двери.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратове проведут фестиваль в память об Олеге Табакове
- В Ленинградской области столкнулись две иномарки и машина скорой помощи
- СМИ: Окружение Трампа считает, что Зеленскому следует покинуть Украину
- СМИ: Apple поднимет цены на iPhone на 10% из-за пошлин Трампа
- Ростех передал партию отечественных двигателей для самолета МС-21
- СМИ: Проект создания самолета «Байкал» могут заморозить
- РСТ: Отели в Анапе не снижают цены на фоне падения спроса на 57%
- Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»
- У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал жертвам теракта
- ФСБ сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru