В Троицке отремонтируют пять жилых домов

Согласованы проекты капитального ремонта пяти многоквартирных домов в Троицке, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Капремонты пройдут в пяти жилых домах, построенных в 1989–1991 годах, все они расположены на Октябрьском проспекте и в микрорайоне В», - сказал Щербаков.

В зависимости от объекта предусмотрены как внутренние, так и наружные строительные работы.

Например, в 12-этажном доме на Октябрьском проспекте отремонтируют помещение технического этажа и крышу. Специалисты заменят покрытие и металлические ограждения кровли, отремонтируют надстройки. На чердаке очистят стены и потолок, обработают их бактерицидными составами и заново покрасят. Кроме того, там отремонтируют полы, поменяют оконные блоки и двери выхода на лестничные клетки.

В микрорайоне В в 16-этажных домах № 37, 38, 39 и 57, построенных по единому типовому проекту, отремонтируют помещения электрощитовых. В каждом доме появятся новые входные двери.

