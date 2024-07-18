В трех округах Москвы появятся новые спортивные объекты

В Москве на торги выставлены земельные участки, площадью от двух тысяч до восьми тысяч квадратных метров, для последующего возведения на них спортивных объектов. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Они расположены в поселении Марушкинском, Вешняках и Ново-Переделкине.

Открытые аукционы состоятся 6 и 13 августа в зависимости от лота.

«Победители торгов смогут открыть там футбольный манеж, теннисный корт и другие комплексы для занятий физической культурой. С инвесторами подпишут договоры сроком на три года», — уточнил глава департамента.

При этом, инвесторам, при возведении объектов, следует учитывать архитектурный облик окружающей застройки, а сами сооружения могут занимать до 70% площади участка и иметь не более двух этажей.

Для участия в аукционах необходимо подать заявку до 2 и 9 августа. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

