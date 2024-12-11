В ТиНАО строится дополнительный корпус на 400 мест для новой школы
Еще один учебный корпус на пять тысяч квадратных метров построят в Москве для новой общеобразовательной школы в Щербинке № 2122 имени О.А. Юрасова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, строительство ведется за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы.
«Основную часть школы в Щербинке площадью свыше 12 тысяч квадратных метров на 700 учеников мы построили в конце прошлого года. Сейчас возводится дополнительный трехэтажный корпус на 400 мест», ‒ уточнил заместитель мэра.
Он также рассказал, что 20% всех строительных работ на объекте уже выполнены.
В настоящее время строители заняты установкой монолитной конструкции. После этого перейдут к монтажу наружных инженерных коммуникаций и фасадным работам.
По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, новый корпус оснастят современным техническим оборудованием и создадут в нем все условия для всестороннего развития детей.
Новый объект строится с учетом всех условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все этапы строительства объекта проходят под контролем Мосгосстройнадзора. В ведомстве подчеркнули, что уже проведено 10 выездных проверок, в ходе которых оценивалось качество выполняемых работ и применяемых материалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 90 образовательных объектов планируется построить в ТиНАО до 2029 года.
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