В ТиНАО построят 12 образовательных комплексов

В пяти районах Новой Москвы ведутся строительные работы, а также проектирование школ и детских садов в рамках образовательных комплексов. О деталях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые школы и детские сады в составе образовательных комплексов возводят и проектируют в районах Филимонковский, Внуково, Коммунарка, Щербинка и Троицк. Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников», - отметил он.

По его словам, до 2027 года в округе появятся 12 таких комплексов. Перед специалистами стояла задача обеспечить школы необходимым пространством для научно-исследовательской деятельности. В учреждениях разместятся универсальные и специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

О детских садах подробнее рассказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. Он отметил, что для детей будут оборудованы спальные и игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы. Во дворах учреждений появятся игровые и спортивные площадки. Все объекты будут соответствовать нормам безопасности.

В Мосгосстройнадзорае добавили, что специалисты ведомства оценивают ход работ и качество материалов на всех этапах строительства.

Глава города Сергей Собянин ранее заявил, что развитие социальной инфраструктуры является приоритетом для Москвы. Так, в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных объекта.

