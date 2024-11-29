В ТиНАО построят 12 образовательных комплексов
В пяти районах Новой Москвы ведутся строительные работы, а также проектирование школ и детских садов в рамках образовательных комплексов. О деталях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новые школы и детские сады в составе образовательных комплексов возводят и проектируют в районах Филимонковский, Внуково, Коммунарка, Щербинка и Троицк. Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников», - отметил он.
По его словам, до 2027 года в округе появятся 12 таких комплексов. Перед специалистами стояла задача обеспечить школы необходимым пространством для научно-исследовательской деятельности. В учреждениях разместятся универсальные и специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.
О детских садах подробнее рассказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. Он отметил, что для детей будут оборудованы спальные и игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы. Во дворах учреждений появятся игровые и спортивные площадки. Все объекты будут соответствовать нормам безопасности.
В Мосгосстройнадзорае добавили, что специалисты ведомства оценивают ход работ и качество материалов на всех этапах строительства.
Глава города Сергей Собянин ранее заявил, что развитие социальной инфраструктуры является приоритетом для Москвы. Так, в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных объекта.
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