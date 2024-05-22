В «Технополисе Москва» начнут производить инновационные биотехнологические лекарства

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» началось создание исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Он отметил, что «Артселленс» получила статус резидента ОЭЗ, благодаря чему сможет получить налоговые льготы. Одним из ключевых инвесторов компании - «Промомед». Производство расположится в Зеленограде, а исследовательский центр – в Печатниках.

Финансирование проекта взяли на себя Москва и Сбер, который предоставит порядка 10,5 миллиардов рублей. По словам вице-президента Сбербанка – председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникоа, кредитный портфель медицинских и фармацевтических компаний в Московском банке Сбербанка составляет более 76 миллиардов рублей.

Разработка и производство биоаналогов и инновационных биотехнологических препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний станут приоритетными направлениями работы компании «Артселленс». В 2025 году планируется реализация первого этапа проекта, в частности запуск биотехнологического R&D-центра в «Печатниках».

Запуск биотехнологического завода в «Алабушево» в Зеленограде планируется в рамках второго этапа реализации проекта. Суммарная мощность предприятия оценивается в 150 килограммов субстанции в год, или около 750 тысяч флаконов лекарственных препаратов.

Гендиректор компании «Артселленс» Максим Смагин отметил, что стратегическое партнерство производителя, Сбера и департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы является существенным шагом в развитии биотехнологий.

На сегодняшний день в Москве представлено больше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых работают 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

