В Таганском районе Москвы появится дом по программе реновации, проект будущего здания уже согласован. О деталях проекта рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, односекционный дом возведут на месте расселенной пятиэтажки, новое здание включает 108 квартир. На первом этаже предусмотрены помещения для колясок, комната для консьержа, а также площади для размещения коммерческих объектов. Все технические объекты будут расположены в подвале здания.

Проектируемый объект соответствуют нормам пожарной безопасности: в доме будет незадымляемая лестничная клетка, лифт со специальным режимом для пожарных служб, а также противопожарная сигнализация, которой оборудуют в том числе квартиры.

Ранее Иван Щербаков сообщал о согласовании проекта дома по реновации на Стартовой улице в Лосиноостровском районе. В нем будет 134 квартиры, часть из которых спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан. На первом этаже здания откроется Центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Программа реновации действует в Москве с 2017 года, она затронет миллион граждан и более пяти тысяч домов. Столица остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья.

