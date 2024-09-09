В Строгине проведут капитальный ремонт жилого дома

В Москве по адресу Строгинский бульвар, дом 5 проведут капитальный ремонт многоквартирного дома, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он уточнил, что речь идет о 22-этажном здании, построенном в 1984 году.

«Проектные решения предусматривают работы в местах общего пользования, а также ремонт фасадов здания», – рассказал Щербаков.

Так, планируется отремонтировать потолки и стены в лифтовых холлах, лестничных клетках, вестибюле, коридорах и кладовой. Также будет заменена керамическая плитка на стенах вестибюля и лифтового холла. На лоджиях квартир рабочие заменят стяжку полов и обновят покрытие из керамической плитки. По плану фасадных работ планируется промывка аппаратом высокого давления, ремонт стыков панелей, поверхностей и свежая покраска.

Помимо этого, специалисты заменят заполнения дверных и оконных проемов, проведут ремонт козырьков подъездов и заменят покрытие площадки на входе в здание.

