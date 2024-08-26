В столице подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы»

Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024» наградили в Москве.

Заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что одним из самых востребованных инструментов нацпроекта «Производительность труда» является наставничество. Столица уже во второй раз организовывает конкурс лучших практик наставничества.

В этом году на конкурс поступило 160 проектов, что превышает прошлогодние показатели почти в три раза. Все больше компаний активно внедряют в рабочую среду игровые форматы и цифровые технологии. Кроме того, все все больше учреждений госсектора и компании социальной сферы используют наставничество для усиления кадрового потенциала и повышения производительности.

В конкурсе было представлено семь номинаций, три из которых - для участников нацпроектов. Все победители и финалисты конкурса получили призы, а самые интересные проекты наставничества будут использованы на московских предприятиях.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы
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