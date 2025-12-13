В столице наградили лидеров федпроекта «Производительность труда» 2025 года

В Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Лидеры федерального проекта «Производительность труда» 2025 года. Награды компаниям вручила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что нынешний год стал важным этапом в развитии проекта: если раньше работа велась преимущественно с ключевыми отраслями, то теперь поддержка оказывается всему деловому сообществу — малому, среднему, крупному бизнесу и госсектору.

«В дополнение к федеральным мерам мы запустили специальные программы для субъектов МСП, которые в силу своего размера не могут присоединиться к проекту. Организовали для компаний из сферы гостеприимства первую международную бизнес-миссию для обмена опытом с зарубежными коллегами. Проект доказал высокую результативность: его участники увеличили производительность труда в среднем на 52%, их общая экономическая выгода превысила 14 миллиардов рублей», — отметила Багреева.

Среди лауреатов — компания «Армстройэкспорт», победившая в номинации «Лидер производительности». Этот производитель трубопроводной арматуры и пневматических систем управления для объектов нефтегазовой отрасли сумел увеличить производительность труда на пилотном потоке почти в пять раз. В номинации «Эффективный госсектор» отличилось ГУП «Моссвет», отвечающее за эксплуатацию и развитие системы уличного освещения столицы: предприятие повысило эффективность процессов почти на 25% благодаря оптимизации порядка выполнения заявок и распределения нагрузки между сотрудниками.

«Фабрика алюминиевого профиля» стала лидером в номинации «Лидер экономической эффективности»: за счет оптимизации производственного потока и сокращения потерь компания сэкономила почти 72 миллиона рублей. В сегменте гостеприимства первое место в номинации «Лидер производительности в HoReCa» занял отель Sheraton Skypoint Luxe.

ПАО «Россети Московский регион» стало победителем в номинации «Лучшие практики наставничества Москвы»: разработанная в компании система наставничества позволила снизить текучесть кадров на ключевых участках в среднем на 20%. А информационное агентство ТАСС получило награду в номинации «Лучшая публикация» за системный подход к освещению ключевых событий реализации федерального проекта в Москве.

Напомним, в 2022–2024 годах в Москве реализовывался нацпроект «Производительность труда» за счет средств городского бюджета. По словам Сергея Собянина, до 2030 года участниками проекта должны стать свыше 800 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.

