В столичном Солнцеве появится новостройка по реновации на 357 квартир

В Москве в рамках программы реновации в районе Солнцево возводят новостройку на 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



По его словам, общая площадь новостройки на Боровском проезде составит около 43 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут нежилыми, на них могут открыться объекты социально-бытового назначения. В подъездах оборудуют колясочные, помещения для консьержей и лифты.

«ЖК находится в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности — станция метро "Солнцево" и станция "Солнечная" МЦД-4. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Придомовая территория на объекте будет благоустроена, добавил чиновник.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации. Также градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

