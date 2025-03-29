В столичном Солнцеве появится новостройка по реновации на 357 квартир
В Москве в рамках программы реновации в районе Солнцево возводят новостройку на 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь новостройки на Боровском проезде составит около 43 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут нежилыми, на них могут открыться объекты социально-бытового назначения. В подъездах оборудуют колясочные, помещения для консьержей и лифты.
«ЖК находится в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности — станция метро "Солнцево" и станция "Солнечная" МЦД-4. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Придомовая территория на объекте будет благоустроена, добавил чиновник.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации. Также градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
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