В столичном районе Зябликово отремонтируют три жилых дома
Капремонт трех типовых 22-этажных домов выполнят на улице Мусы Джалиля (район Зябликово), уже согласованы соответствующие проекты. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Здания построены в 1985-1986 годах. Рабочие отремонтируют технические этажи и крыши: приведут в порядок откосы, заменят двери, расчистят и обработают антисептиком плиты перекрытий и стены.
На кровлях поменяют элементы внутреннего водостока, ограждения и покрытие, а также двери, ведущие на крышу.
Кроме того, в одной из высоток выполнят локальный восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций. Он затронет места общего пользования и квартиры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины
- Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане
- Дмитриев: Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ
- В сети «Светофор» выявили рекордные 34 млн нарушений за два года
- СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России
- Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения
- Рубио: США проанализируют позицию России по отмене санкций
- В МВД Белоруссии заявили о попытках использования белорусов для терактов в РФ
- Более тридцати ядовитых змей из ЮАР привезли в Московский зоопарк
- В Крыму задержали неонациста, планировавшего поджог мечети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru