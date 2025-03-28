В столичном районе Зябликово отремонтируют три жилых дома

Капремонт трех типовых 22-этажных домов выполнят на улице Мусы Джалиля (район Зябликово), уже согласованы соответствующие проекты. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Здания построены в 1985-1986 годах. Рабочие отремонтируют технические этажи и крыши: приведут в порядок откосы, заменят двери, расчистят и обработают антисептиком плиты перекрытий и стены.



На кровлях поменяют элементы внутреннего водостока, ограждения и покрытие, а также двери, ведущие на крышу.



Кроме того, в одной из высоток выполнят локальный восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций. Он затронет места общего пользования и квартиры.