В столичном районе Якиманка отремонтируют три жилых дома
Три многоквартирных дома отремонтируют в центре Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, согласованы проекты работ по трём адресам в районе Якиманка: Донская улица, дом 3; улица Серафимовича, дом 5/16; Мытная улица, дом 46/2, строение 1. Он также отметил, что дома были построены в разные годы прошлого века. Самый старый из них был возведён больше ста лет назад.
«В зависимости от проекта, специалисты проведут ряд внутренних и наружных работ, направленных на поддержание и модернизацию эксплуатационных характеристик, а также пожаробезопасности и энергоэффективности зданий», – рассказал Щербаков.
Так, в многоквартирном доме 1917 года постройки на Донской улице на крыше укрепят стропильную систему и заменят кровельное покрытие, все деревянные конструкции обработают огнезащитными составами, а чердачное перекрытие утеплят. Кроме того, специалисты приведут в порядок кирпичную кладку фасада, цоколь и балконные плиты.
В доме, который построили ровно век назад на улице Серафимовича предполагается ремонт системы электроснабжения. В доме 1967 года постройки на Мытной улице расчистят поверхности потолков и стен в подвале, обработают их антисептиком. На кровле заменят покрытие и обновят ограждение, отремонтируют надстройки и дверные блоки выхода на крышу. Также в доме предусмотрен ремонт инженерных систем, мест общего пользования, входных групп и технических помещений. После завершения основного объема работ по замене инженерных коммуникаций специалисты проведут локальный восстановительный ремонт.
Горячие новости
