В столичном районе Покровское-Стрешнево появится новый жилой комплекс

В Северо-Западном административном округе Москвы появится новый многофункциональный жилой комплекс. Как сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков, проект его строительства уже согласован. ЖК планируют возвести на Тушинской улице на двух свободных участках общей площадью около 10,5 тысячи квадратных метров. Четыре разновысотных корпуса, объединенных подземным паркингом, появятся вблизи станции метро «Тушинская» и одноименной платформы МЦД-2.

По словам Щербакова, согласно проекту, в жилом комплексе будет 856 квартир общей площадью более 42 тысяч квадратных метров. Двухуровневый подземный паркинг будет вмещать 336 автомобилей. Также на подземных этажах расположатся кладовые. На первых этажах зданий разместятся различные нежилые и коммерческие помещения: офисы, продуктовые и непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, общепита и многое другое. Их общая площадь превысит 2 тысячи квадратных метров.

После завершения строительных работ в дворовом пространстве обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха и прогулок, разобьют газоны и высадят декоративные растения.

