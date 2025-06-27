В столичном районе Перово построят новый дом по реновации

В московском районе Перово возведут новостройку по программе реновации. О том, что проект жилого дома согласован, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проектируемый многоквартирный дом представляет собой односекционное здание, в котором будет 149 квартир и нежилой первый этаж. Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации», – уточнил он.

По словам Щербакова, проект нового дома предусматривает незадымляемые лестничные клетки, среди прочего лифтовый блок отделят от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями.

Территорию, прилегающую к дому, также благоустроят, оборудовав отдельные места для отдыха, игр и спортивных занятий.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, этом году новое жилье по реновации получили более 18 тысяч москвичей. Программа, утвержденная в 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр города поручил вдвое ускорить ее реализацию.

