В столичном районе Марьина Роща появится дом по реновации
Трехсекционный жилой дом на 380 квартир построят в рамках реализации программы реновации в столичном районе Марьина Роща. О том, что проект строительства согласован, сообщил глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Новостройка с нежилым первым этажом появится на месте расселенных пятиэтажек по Анненской улице.
На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения, в том числе Центр информирования населения для помощи участникам программы реновации в оформлении документов.
Новостройка спроектирована без порогов с учетом принципов безбарьерной среды. Несколько квартир будут адаптированы для маломобильных жильцов. Прилегающая к новостройке территория будет облагорожена и озеленена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о переселении по реновации, реализуемой в столичном районе Хорошево-Мневники.
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