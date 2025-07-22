В столичном районе Марьина Роща появится дом по реновации

Трехсекционный жилой дом на 380 квартир построят в рамках реализации программы реновации в столичном районе Марьина Роща. О том, что проект строительства согласован, сообщил глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Новостройка с нежилым первым этажом появится на месте расселенных пятиэтажек по Анненской улице.

На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения, в том числе Центр информирования населения для помощи участникам программы реновации в оформлении документов.

Новостройка спроектирована без порогов с учетом принципов безбарьерной среды. Несколько квартир будут адаптированы для маломобильных жильцов. Прилегающая к новостройке территория будет облагорожена и озеленена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о переселении по реновации, реализуемой в столичном районе Хорошево-Мневники.

