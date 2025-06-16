В столичном районе Лефортово построят дом по реновации

В Москве согласован проект жилого дома по программе реновации в районе Лефортово, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Односекционное жилое здание возведут на месте снесенного пятиэтажного дома. В новостройке будет 184 квартиры», - отметил он.

Ожидается, что в новый дом на юго-востоке столицы переселятся 790 участников программы реновации. При этом часть квартир в нем оборудуют для маломобильных жильцов.

В доме также предусмотрены нежилые помещения с отдельными входами. Здесь откроется, в том числе, Центр информирования населения по переселению в рамках программы реновации. Также на первом этаже помещения входной группы в жилую часть здания: вестибюль, комната для консьержа, колясочная.

Столичную программу реновации утвердили летом 2017 года. Переселение в новые квартиры коснется миллиона жителей города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства.

