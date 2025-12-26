В столичном районе Лефортово отремонтируют дом в бывшем соцгородке Дангауэровка
Согласован проект ремонта одного из домов бывшего соцгородка в Лефортове. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, многоквартирный корпус по адресу: улица Пруд-Ключики, дом 5 был построен в 1929 году и входит в ансамбль бывшего жилого поселка Дангауэровка.
«В здании заменят системы отопления и водоснабжения с последующим восстановительным ремонтом в местах прохождения стояков, а также проведут ряд работ в подъездах, подвале и на чердаке», – рассказал Щербаков.
Он также уточнил, что в ходе наружных работ фасады здания расчистят от загрязнений и старой отделки, заново оштукатурят и покрасят. На незастекленных балконах поменяют напольное покрытие и металлические ограждения. Кроме того, на фасадах появятся наружные пожарные лестницы. Во входных группах установят новые двери и отремонтируют козырьки крылец. Стены и лестницы подъездов приведут в порядок. На полах уложат керамогранитную плитку.
Соцгородок для рабочих в Лефортове был образован в 1927–1930 годах. Всего по проектам архитекторов Ивана Звездина, Михаила Мотылева, Бориса Блохина, Евгения Шервинского, Николая Молокова и Даниила Фридмана там было построено 24 дома.
