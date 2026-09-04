В столичном Измайлове появится новый дом по реновации

В Восточном административном округе столицы согласовали проектную документацию для возведения нового жилого здания в рамках масштабного обновления жилфонда, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Новостройку возведут на Сиреневом бульваре.

«Согласно проекту, трехсекционный многоквартирный дом по программе реновации планируют возвести на участке площадью 0,6 гектара, на месте двух пятиэтажных зданий 1959–1961 годов постройки. В нем будет 244 квартиры общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров. В них выполнят чистовую отделку из современных долговечных и безопасных материалов в соответствии со стандартами программы», – отметил Щербаков.

Площадь, которую займет сам объект, превышает 1,8 тысячи кв. метров. В шаговой доступности от будущей высотки функционируют образовательные и медицинские учреждения, спортивные комплексы, социальные объекты и остановки наземного транспорта.

Несколько жилых помещений в строящемся объекте обустроят под нужды людей с инвалидностью.

Нижний уровень здания отдадут под общественные пространства. Там появятся просторные холлы, зоны для хранения колясок, места для дежурства консьержей, а также коммерческие площадки под бизнес, занимающие в общей сложности 719 кв. метров. На базе одного из таких помещений временно откроется информационный центр, где новоселы смогут получить помощь при переезде.

Для комфорта маломобильных групп населения вся прилегающая зона и входы в подъезды будут организованы по принципу безбарьерной среды.

Двор около новостройки приведут в порядок и озеленят. На территории обустроят современные игровые городки для детей, зоны для тренировок, высадят кустарники, новые деревья и засеют газоны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее заявил, что с начала текущего года в мегаполисе освободили уже около 170 старых пятиэтажек.

