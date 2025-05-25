В столичной Коммунарке построят новый торгово-развлекательный центр
Новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) в Новомосковском административном округе Москвы будет построен за счет инвестора, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
ТРЦ общей площадью свыше 21,4 тысячи квадратных метров возведут на улице Александры Монаховой.
«Объект входит в состав проекта «Центр Коммунарки» – это комплекс земельных участков площадью 2,83 гектара, где разместятся различные здания общественного назначения суммарной площадью более 60 тысяч квадратных метров. Он включает в себя два основных блока с помещениями для аренды общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров, объединенных переходом на уровне второго этажа. Особенностью здания станет эксплуатируемая кровля площадью 3,2 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Завершить строительство ТРЦ планируется в конце 2026 года.
На нижнем наземном этаже первого блока разместится гастромаркет. На втором этаже расположится фудхолл. Также на втором этаже будет оборудовано помещение под двухуровненовое кафе с террасой площадью порядка 170 квадратных метров.
На эксплуатируемой кровле расположится ресторан с террасой общей площадью 951 квадратный метр, бар, а также каток, который будет превращаться в бассейн летнее время.
На двух первых этажах семейного ТРЦ площадью свыше 3,1 тысячи квадратных метров будут представлены творческие, спортивные и образовательные зоны. На эксплуатируемой кровле этого блока разместятся спортивные площадки и зона общения.
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