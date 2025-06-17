В Северном Медведкове проведут капитальный ремонт четырех домов

Проекты капитального ремонта четырех жилых домов по адресам: проезд Шокальского, Студеный проезд и на Полярной улице, - согласованы, об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Государственную экспертизу прошли четыре комплекта документации по капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Северное Медведково. Это здания 1968–1990 годов постройки. В зависимости от проекта в них отремонтируют фасады, места общего пользования и кровлю, а также заменят окна в подъездах и экраны лоджий в квартирах», – отметил он.



На улице Шокальского, 26, в многоэтажном доме обновят технический этаж и отремонтируют крышу, а в двух 14-этажных домах на улице Шокальского, 69 и в Студеном проезде, 1, корпус 1 заменят инженерные коммуникации в местах общего пользования и квартирах.

Также рабочие обновят фасады в девятиэтажке на Полярной улице, дом 52, корпус 4, а на лоджиях заменят металлические экраны и проведут ремонт полов. Также будут заменены окна на лестничных клетках и в других общедомовых помещениях, а также двери в подъезды, техподполье и мусорокамеры.

