В Рязанском районе Москвы началось строительство трех корпусов по реновации

На юго-востоке Москвы в Рязанском районе возводят три жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов», – пояснил он.

Как добавил Загрутдинов, корпуса появятся на месте трех расселенных домов. На данный момент специалисты ведут подготовительные работы и уже приступили к установке ограждения. Объект намерены сдать в эксплуатацию в 2026 году.

В наружной отделке корпусов будут использованы навесные трехслойные панели, облицованные пиленым кирпичом. Входные группы оформят с помощью витражного остекления.

Для удобства жителей в жилом доме установят современные лифты, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Вход в новостройку выполнят в один уровень с землей. Дополнительно будет благоустроена придомовая территория.

Программа реновации действует в Москве с августе 2017 года. Ее реализация предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 год в городе были переселены более 47 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил ускорить темпы

