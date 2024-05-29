В Рязанском районе Москвы началось строительство трех корпусов по реновации
На юго-востоке Москвы в Рязанском районе возводят три жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов», – пояснил он.
Как добавил Загрутдинов, корпуса появятся на месте трех расселенных домов. На данный момент специалисты ведут подготовительные работы и уже приступили к установке ограждения. Объект намерены сдать в эксплуатацию в 2026 году.
В наружной отделке корпусов будут использованы навесные трехслойные панели, облицованные пиленым кирпичом. Входные группы оформят с помощью витражного остекления.
Для удобства жителей в жилом доме установят современные лифты, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Вход в новостройку выполнят в один уровень с землей. Дополнительно будет благоустроена придомовая территория.
Программа реновации действует в Москве с августе 2017 года. Ее реализация предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 год в городе были переселены более 47 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил ускорить темпы
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