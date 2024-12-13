В рамках проекта «Зима в Москве» состоится благотворительный хоккейный матч

Благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров» пройдет в рамках масштабного проекта «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе цикла столичных уличных мероприятий «Московские сезоны».

Игра состоится 14 декабря на ледовом катке на ул. Сухонская.

«Матч – это не только соревнование, но и благородная миссия. Его участники собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, в которой лечат наших защитников. Этот госпиталь с более чем вековой историей является важным медицинским учреждением, оказывающим помощь военнослужащим и ветеранам», — указали в пресс-службе.

В составе «Легенд хоккея России» выйдут на лед чемпион мира 2008 и 2009 годов защитник Виталий Прошкин, двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Сергей Коньков, призер международных турниров защитник Владимир Антипов, форвард Континентальной хоккейной лиги Максим Рыбин, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России нападающий Алексей Терещенко, чемпион мира 2012 года защитник Алексей Емелин. Против этой команды сыграет «Сборная блогеров», участие в матче примут в том числе Александр SLAP SHOT и Илья Винокуров (IVHockey).

Ведущим игры станет нападающий, хоккейный эксперт, комментатор КХЛ ТВ и Матч ТВ Артем Бартак.

