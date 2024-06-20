В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет мастер-класс о стиле

Горожане могут бесплатно арендовать площадку для проведения мероприятий в Москве, такую возможность столица предоставляет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

В проекте принимает активное участие бизнес. Так, 24 июня основатель одного из салонов красоты Дмитрий Винокуров проведет для жителей и гостей Москвы мастер-класс «Стильное лето», он состоится на Страстном бульваре. Здесь представитель бьюти-индустрии расскажет об особенностях профессии, уходе за волосами, трендах в стрижках и укладках.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, столица привлекает бизнес к участию в городских мероприятиях.

«В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" организованы сотни площадок по всей столице. Они доступны для бронирования бесплатно. Любой москвич, в том числе предприниматель может... провести лекцию или мастер-класс», — сообщил Немерюк.

Так горожане могут посетить интересное мероприятие, а предприниматели — безвозмездно прорекламировать свое дело.

Различные выставки и мероприятия — одна из мер поддержки индустрии красоты в Москве. Также в столице проводятся конкурсы на лучшее праздничное оформление витрин и фасадов, грантовые программы, предоставляются различные льготы.

