В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет мастер-класс о стиле
Горожане могут бесплатно арендовать площадку для проведения мероприятий в Москве, такую возможность столица предоставляет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
В проекте принимает активное участие бизнес. Так, 24 июня основатель одного из салонов красоты Дмитрий Винокуров проведет для жителей и гостей Москвы мастер-класс «Стильное лето», он состоится на Страстном бульваре. Здесь представитель бьюти-индустрии расскажет об особенностях профессии, уходе за волосами, трендах в стрижках и укладках.
Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, столица привлекает бизнес к участию в городских мероприятиях.
«В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" организованы сотни площадок по всей столице. Они доступны для бронирования бесплатно. Любой москвич, в том числе предприниматель может... провести лекцию или мастер-класс», — сообщил Немерюк.
Так горожане могут посетить интересное мероприятие, а предприниматели — безвозмездно прорекламировать свое дело.
Различные выставки и мероприятия — одна из мер поддержки индустрии красоты в Москве. Также в столице проводятся конкурсы на лучшее праздничное оформление витрин и фасадов, грантовые программы, предоставляются различные льготы.
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