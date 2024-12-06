В районе Внуково проведут капитальный ремонт жилого дома

Проект капитального ремонта многоквартирного дома согласован в районе Внуково ТиНАО, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он отметил, что речь идет о пятиэтажном доме 1975 года постройки, который состоит из шести подъездов.

«Работы, в частности, коснутся фасада, кровли и входных групп здания. Также предполагается проведение восстановительного ремонта в квартирах и в местах общего пользования после замены инженерных коммуникаций», – отметил он.

Также специалисты промоют кирпичные стены аппаратом высокого давления, выполнят ремонт кирпичной кладки. Помимо этого, заменят балконные и оконные отливы. На фасадах с торцов выполнят замену козырьков над балконами.

На входе поменяют покрытие площадок, входные двери в подъезды, а также гидроизоляционное покрытие на козырьках. Помимо этого, рабочие проведут работы на крыше здания – там заменят ограждение кровли.

