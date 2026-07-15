В районе Теплый Стан отремонтируют пять жилых домов

Согласованы проекты капитального ремонта многоквартирных домов 1972–1981 годов постройки в районе Теплый Стан. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков

Здания расположены по следующим адресам: улица Генерала Тюленева, дом 25 и дом 37, улица Академика Варги, дом 40, улица Профсоюзная, дом 140, корпус 3, улица Теплый Стан, дом 27.

«Согласованные проектные решения предусматривают замену или реконструкцию внутридомовых коммуникаций: систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и магистралей центрального отопления, а также последующий локальный восстановительный ремонт в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, для каждого дома определен индивидуальный перечень работ», – раскрыл детали глава Москомэкспертизы.

Так, в зданиях по адресам: улица Генерала Тюленева, дом 25, улица Академика Варги, дом 40, улица Профсоюзная, дом 140, корпус 3, улица Теплый Стан, дом 27 будут отремонтированы подвалы.

Наружный ремонт проведут в домах на улицах Генерала Тюленева, 37, и Академика Варги, 40. Проекты, в частности, предусматривают расчистку фасадов от загрязнений и обработку бактерицидными составами с последующим выравниванием поверхностей и окраской. Будут также обновлены цоколи.

Во входных группах заменят покрытие площадок крылец, приведут в порядок козырьки и установят новые двери. Кровельное покрытие зданий заменят, отремонтируют надстройки и металлические защитные ограждения.

