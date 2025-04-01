В районе Щукино приступили к внутренней отделке ЖК по реновации
Рабочие приступили к внутренней отделке будущего жилого комплекса, возводимого в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Щукино (СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, суммарная площадь двухкорпусного ЖК на Щукинской улице превысит 38 тысяч квадратных метров. Во всех 486 квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, а на нежилых первых этажах откроются предприятия социально-бытового назначения. «Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Жилой комплекс возводят по адресу Щукинская улица, земельный участок 7Б. Поблизости расположены станция метро «Щукинская», станция МЦД-2, станция МЦК «Стрешнево», а также учебные заведения и объекты здравоохранения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Космонавт Вагнер пошутил с МКС над «плоскоземельщиками»
- Более 200 тонн нефтепродуктов собрали у берегов Анапы и Темрюкского района
- Компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей
- ФАС оштрафовала Т-банк из-за рекламы о продаже зимних шин в приложении
- Лидер Финляндии призвал страну морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
- Онлайн-бронирование мест для пикников в парках запустили в Москве
- Внук Зюганова объяснил свою госпитализацию плановым обследованием
- Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в шахте «Уралкалия» в Березниках
- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
- В Малайзии не менее 30 человек пострадали из-за пожара на газопроводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru