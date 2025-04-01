В районе Щукино приступили к внутренней отделке ЖК по реновации

Рабочие приступили к внутренней отделке будущего жилого комплекса, возводимого в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Щукино (СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, суммарная площадь двухкорпусного ЖК на Щукинской улице превысит 38 тысяч квадратных метров. Во всех 486 квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, а на нежилых первых этажах откроются предприятия социально-бытового назначения. «Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Жилой комплекс возводят по адресу Щукинская улица, земельный участок 7Б. Поблизости расположены станция метро «Щукинская», станция МЦД-2, станция МЦК «Стрешнево», а также учебные заведения и объекты здравоохранения.

