В районе Щукино отремонтируют четыре жилых дома
В Москве согласовали проекты по капитальному ремонту в четырех жилых домах в районе Щукино, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Специалисты приведут в порядок фасады и входные группы, обновят чердаки и крыши, проведут локальный восстановительный ремонт в помещениях и в местах прохождения инженерных коммуникаций», – уточнил он.
На объектах произведут капремонт поверхности фасадов. На окнах заменят отливы и восстановят откосы. Помимо прочего произведут замену покрытия ступеней и площадок крылец во входных группах и отремонтируют козырьки.
На крышах поменяют кровельное покрытие и ограждения, а также приведут в порядок надстройки и чердачные помещения.
В рамках капитального ремонта специалисты также проведут локальные восстановительные работы в местах замены коммуникаций в квартирах и нежилых помещениях.
